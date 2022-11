Kravitz reageert op Verstappen-boycot: "We hebben een goed gesprek gehad"

Max Verstappen en Red Bull Racing praten dit weekend weer met Sky Sports. Twee weken geleden in Mexico kondigde Verstappen nog een boycot af, donderdag liet Verstappen weten dat deze nu verleden tijd is. Aanstichter Ted Kravitz reageerde op zaterdag voor het eerst op de boycot.

Pitreporter Ted Kravitz was onbedoeld de aanstichter van de Sky Sports-boycot van Verstappen en Red Bull Racing. De bekende reporter van Sky liet zich tijdens zijn segment Ted's Notebook op negatieve wijze uit over Verstappen. In Austin deed hij zijn negatieve uitspraken over de wereldtitel van Verstappen van vorig seizoen. Het was de laatste druppel voor de Nederlander.

Al snel werd duidelijk dat de boycot slechts voor één raceweekend gold. Verstappen verklaarde donderdag dat alles weer koek en ei is, ook Kravitz heeft nu gereageerd. In zijn Notebook sprak Kravitz zich uit: "Nog even over de situatie tussen Sky, mijzelf en Verstappen: Max en ik hebben samen gezeten en we hebben een goed gesprek gehad. Zoals Max al aangaf, de kous is echt af. We hebben hier nu weer een punt achter gezet. We gaan weer door!"