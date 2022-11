Verstappen bevestigt einde Sky-boycot: "Hebben er een streep onder gezet"

Max Verstappen zal aankomend weekend gewoon weer in gesprek gaan met de zender Sky Sports. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur boycotte Sky Sports tijdens het Mexicaanse Grand Prix-weekend. Alles lijkt nu weer koek en ei te zijn en Verstappen kijkt alweer uit naar de interviews.

Verstappen nam het drastische besluit op de zaterdag in Mexico. De Nederlandse Red Bull-coureur ging over tot een boycot naar aanleiding van een aantal opmerkingen van pitreporter Ted Kravitz in Austin. Kravitz maakte verwijzingen naar de wereldtitel van Verstappen in 2021 en die schoten in het verkeerde keelgat bij de Nederlander. Red Bull toonde zich solidair met Verstappen en geen enkele medewerker sprak met Sky Sports.

In Mexico gaf Red Bull-teambaas Christian Horner al aan dat de boycot slechts voor één weekend gold. De hoge heren van beide partijen spraken elkaar afgelopen week en de spanning is weer uit de lucht. Sky-verslaggevers mogen weer praten met de werknemers van Red Bull. Ook Verstappen zelf bevestigd tegenover de Telegraaf dat de boycot verleden tijd is: "We hebben er een streep onder gezet en we gaan weer verder. Ik kijk ernaar uit."