Szafnauer uit kritiek op strafpuntsysteem Superlicentie

Vanaf volgend seizoen maakt Pierre Gasly de overstap van AlphaTauri naar Alpine. Gasly heeft momenteel tien strafpunten genoteerd staan op zijn Superlicentie, waardoor hij in de gevarenzone zit betreft een race-ban: wanneer een F1-coureur een totaal van 12 strafpunten heeft staan volgt er een ontzegging voor de eerstvolgende Grand Prix. Alpine-voorman Otmar Szafnauer is niet blij met het potentiële scenario dat zijn team te wachten staat, wanneer Gasly bij de laatste races dit seizoen genoeg strafpunten optelt voor een schorsing en dat de coureur die schorsing vervolgens moet incasseren bij zijn nieuwe team Alpine.

Pierre Gasly kent een wisselvallig seizoen. De jonge Fransoos maakt volgend seizoen de overstap van AlphaTauri naar Alpine, maar misschien met een raceschorsing op zak: in het scenario dat Gasly nog twee strafpunten oploopt volgt er een schorsing en moet de coureur geforceerd één race uitzitten. De transfer voor Gasly betekent een lastige situatie, onderkent ook Alpine-manager Otmar Szafnauer. “Het is vervelend dat hij die tien strafpunten met een ander team (AlphaTauri) heeft opgelopen. Stel dat hij wel toevallig over de grens komt en met ons een race moet missen? Ik weet niet zeker of dat de juiste insteek is van de regels, om een ander team hiervoor te straffen”, vertelt Szafnauer tegen Sky.

Het vaarwater waar Gasly zich in verkeert is gevaarlijk en dat weet de coureur maar al te goed. De Fransoos is ‘bang’ voor het scenario waarin de Alpine in 2023 mee kan vechten om het kampioenschap maar er een schorsing geïncasseerd moet worden. Szafnauer legt de kwestie dan ook bij de FIA om te proberen de regelgeving te veranderen. “Wordt de coureur gestraft, of ook het team? We moeten opnieuw naar de regelgeving kijken en ervoor zorgen dat de straf neutraal is”, sluit Szafnauer af.

Gasly’s strafboekje staat nog met tien punten vol tot de Monegaskische Grand Prix in 2023. Het betekent dat de coureur de komende tien races uiterst voorzichtig moet zijn.