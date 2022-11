Russell kan leven met derde plaats: "Ik ben blij voor Kevin!"

George Russell speelde in de Braziliaanse kwalificatie een grotere rol dan hij zou willen. De Britse Mercedes-coureur start de sprint morgen als derde maar was tevens de veroorzaker van de verrassende pole van Kevin Magnussen. Hij toonde na afloop zijn zeer sportieve kant.

Russell was bezig met een snelle ronde totdat hij op pijnlijke wijze de fout in ging op het circuit van Interlagos. De Brit verremde zich en schoot de grindbak in. Hij wist zich vrij te worstelen maar ging wederom de fout in bij het verlaten van de grindbak, hierdoor kwam hij vast te zitten. De rode vlag kwam uit en door de daaropvolgende neerslag greep Kevin Magnussen op verrassende wijze de pole.

Na afloop toonde Russell zijn sportieve kant. De Brit verscheen als tweede voor de microfoon van interviewster van dienst Naomi Schiff: "Ten eerste, ik ben blij met P3 en ik ben blij voor Kevin. Hij deed het geweldig en hij deed een top job voor het team van Haas. De derde plaats is niet wat we wilden maar het is een goede positie om de sprint op te starten. We hebben de beste kans om voor Max te finishen als de weersomstandigheden wisselend zijn."