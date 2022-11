Verstappen kan leven met tweede plaats: "Remfoutje in bocht 8 kostte mij de pole"

Max Verstappen start de sprint morgen vanaf de tweede plaats. Op het circuit van Interlagos in Brazilië moest Verstappen allen de verrassende Kevin Magnussen voor zich dulden. Door de regen en de rode vlag kon Verstappen zijn rondetijd niet meer verbeteren, hij was desalniettemin tevreden.

Verstappen begon goed aan de kwalificatie en deed vrijwel de gehele sessie mee aan de kop van het veld. Hij was dan ook de topfavoriet aan het begin van de derde kwalificatiesessie. Door een crash van George Russell ging de verwachting echter niet door, het begon weer te regenen en daardoor was het niet meer mogelijk om de tijd van Magnussen te verbeteen.

Verstappen had vlak voor het einde van de sessie genoeg gezien en zat al lang en breed klaar in het parc fermé. Bij interviewster van dienst Naomi Schiff sprak hij zich uit: "We wisten dat het die einde ronde zou zijn omdat we regen zagen. Ik denk dat ik de vierde of vijfde auto op de baan was. Ik maakte een remfoutje in bocht 8 en dat kostte mij vandaag de pole. Maar vergeleken met de echte polesitter ziet het er voor morgen goed uit."