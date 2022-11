Braziliaans ereburger Hamilton kiest voor bijzondere helm

Lewis Hamilton rijdt dit weekend een soort thuisrace in Brazilië. De Britse Mercedes-coureur werd eerder deze week immers officieel benoemd tot ereburger van Brazilië. Hamilton was vereerd door de benoeming en hij rijdt dit weekend in Sao Paulo dan ook rond met een speciale helm.

Hamiltons team Mercedes deelde vanmiddag de eerste foto's van de speciale Braziliaanse helm van de Brit. De helm is nog steeds geel van kleur, wel zijn er een aantal opvallende verwijzingen naar de Braziliaanse vlag aanwezig. Op de zijkant van de helm is namelijk een grote Braziliaanse vlag aanwezig. Tevens is de kleur geel op een aantal delen een andere tint.