Verstappen verwacht geen rematch met Hamilton: "De auto is veel competitiever"

Max Verstappen gaat dit weekend in Brazilië op jacht naar zijn vijftiende zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verloor vorig seizoen het duel van Lewis Hamilton in Sao Paulo. Verstappen aast echter niet op sportieve revanche en wil gewoon voor de zege gaan.

Verstappen en Hamilton vochten vorig seizoen een verhit duel uit op het circuit van Interlagos. Hamilton moest zich in de sprint naar voren vechten na een diskwalificatie en een gridstraf. Verstappen begon de Grand Prix op de pole position en vocht een zeer fel duel uit met de getergde Hamilton. De Brit won de race na het felle duel en Verstappen moest genoegen nemen met de tweede plaats.

De strijd van Verstappen en Hamilton ligt bij veel mensen nog vers in het geheugen maar Verstappen maakt zich er niet zo druk om. De Nederlander wordt op de persconferentie op donderdag gevraagd naar een mogelijke rematch. Hij ziet de zaakjes echter iets anders: "Ik verwacht niet echt een rematch. We waren vorig jaar gewoon niet snel genoeg. Ik denk dat het dit jaar compleet verschillend wordt. De auto is veel competitiever. Ik denk dat er een goede kans is om te winnen dus dat gaan we zeker proberen."