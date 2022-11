Verstappen geen fan van sprints, F1 overweegt aanpassing aan sprintformat

Dit weekend in Brazilië wordt de derde en laatste sprint van 2022 afgewerkt. Sinds vorig seizoen wordt er gewerkt met het sprintformat en niet iedereen is daar even blij mee. Max Verstappen is bijvoorbeeld geen grote fan van de sprints en de Nederlander heeft het gevoel dat hij niet voluit kan racen.

Vorig seizoen experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met de sprints. De uitslag van de sprint bepaald de startopstelling voor de race en niet iedereen is daar even blij mee. Veel teambazen en coureurs gaven aan dat ze geen fan zijn van het format maar toch stonden de sprints dit jaar weer op de kalender. Volgend seizoen staan er zelfs zes sprints op de kalender.

Eigen mening

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is allesbehalve een fan van de sprints. De Red Bull Racing-coureur is uitermate kritisch en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Vanzelfsprekend mag iedereen zijn eigen mening hebben maar ik ben er zeker geen fan van. Naar mijn idee kunnen we niet voluit racen. Je kunt wel een paar puntjes verdienen maar je kunt geen risico's nemen met het oog op de race van zondag."

Op safe spelen

Verstappen hekelt het feit dat er geen pitstops worden gemaakt in de sprint en dat men niet zoveel inhaalacties maakt in de sprint. Verstappen is duidelijk: "Dat er slechts één training is voorafgaand de kwalificatie vind ik dan wel weer mooi. Je krijgt daardoor minder trainingstijd en je moet de afstelling meteen voor elkaar hebben. Die sprintrace zelf voegt niet zoveel toe. Voor mijn idee met je het in de sprint op safe spelen en niet teveel riskeren."

Aanpassing

Het lijkt erop dat de hoge heren van de sport niet doof zijn voor de kritiek van Verstappen en zijn collega's. In Brazilië liet men namelijk weten dat er wordt gedacht aan een aanpassing aan het format. De sport denkt eraan om de sprints op zichzelf staande events te maken op de zaterdag. Hierdoor heeft de uitslag van de sprint geen effect meer op de startopstelling voor de echte race op zondag.