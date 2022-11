Hamilton complimenteert Verstappen: "Hij mag trots zijn"

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten vorig seizoen een enorm fel titelduel uit. Dit jaar was de weg naar de titel voor Verstappen veel makkelijker. Ook Hamilton ziet dat zijn voormalige titelrivaal bezig is met een uiterst sterk seizoen, de Brit is dan ook zeer complimenteus voor Verstappen.

Hamilton en Verstappen waren in 2021 elkaars grote rivaal. De twee vochten zeer felle duels uit en vooral hun teambazen gooiden met verbale modder. Dit seizoen ging Verstappen verder met winnen terwijl Hamilton het zeer lastig had. De Mercedes bleek geen winnende bolide te zijn en Hamilton worstelde opzichtig met de wagen gedurende het seizoen.

Trots

Hamilton zag dat Verstappen op zeer sterke wijze naar de wereldtitel reed. De Britse zevenvoudig wereldkampioen was in Brazilië zeer lovend tegenover de internationale media: "Ik heb niet gekeken naar elk aspect van wat Max heeft gedaan. Ik vind het fantastisch wat hij doet. Hij heeft precies gedaan wat hij moest doen en zijn leverde hem een geweldige bolide. Hij presteert daarmee elk weekend weer. Hij mag trots zijn op het werk dat hij heeft verricht."

Record

Verstappen greep naast de wereldtitel dit seizoen ook meerdere records. De Nederlander staat in 2022 op veertien Grand Prix-zeges, een record. Hamilton denkt dat het er meer gaan worden: "Ik weet hoe het voor iemand voelt op zich in deze positie te bevinden. Hij heeft ook nog een kans om nog meer races te winnen. Hij kan dat record nog gaan ophogen met nog twee races te gaan. Hij heeft het dit jaar geweldig gedaan."