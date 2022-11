Norris vreest voor Interlagos vanwege moeilijkheden auto

Met de Grands Prix van Brazilië en Abu Dhabi resterend en beide kampioenschappen beslist, lijkt het er in grote lijnen op dat er niet meer zoveel spanning in de Formule 1 is. Echter komt het gevecht om de vierde plek in het constructeurskampioenschap meer en meer tot een climax. Alpine en McLaren zijn aan elkaar gewaagd en dat blijkt: met het inkomen van de Braziliaanse Grand Prix staat Alpine zeven magere puntjes boven McLaren. Lando Norris verwacht dat zijn team van McLaren waarschijnlijk een niet al te best weekend zal hebben op circuit Interlagos.

Ondanks dat McLaren verrassend genoeg de laatste vier van de vijf races is ingelopen op Alpine, is McLaren’s Lando Norris niet al te positief over aankomend weekend. “Ik zou niet zeggen dat Brazilië past bij de balans en de moeilijkheden van onze auto”, vertelt Norris tegen media waaronder RaceFans. “De afgelopen paar races hadden we niet de snellere auto of waren we snel genoeg – we hebben simpelweg met onze strategie en betrouwbaarheid van de auto betere resultaten behaald.”

Vooral in de tweede seizoenshelft lijkt de A522 van Alpine in ieder geval op het gebied van prestatie de overhand te hebben, dit volgens teambaas Otmar Szafnauer vanwege ‘de focus op het ontwikkelen van kracht in plaats van betrouwbaarheid’. De afgelopen vijf races heeft Alpine maar liefst vier DNF’s moeten incasseren, een sterk contrast in vergelijking met McLaren’s 1. Hierdoor zal de uitkomst van het gevecht onderling niet alleen aankomen op prestatie, maar ook simpelweg op het feit of de krachtbron in leven blijft. Aankomend weekend bij de Grand Prix van Brazilië zal het blijken of Alpine verder afstand kan nemen van haar concurrent, of dat McLaren langzaam nóg dichterbij kan komen.