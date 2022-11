Hamilton raakt de muur tijdens demoronde Las Vegas

Vanaf volgend seizoen is het zover: de Verenigde Staten krijgen er een derde Grand Prix bij. De stad van duizend lichten Las Vegas heeft vanaf volgend seizoen een heuse straatrace dwars door het centrum heen. Afgelopen zaterdag was er ter viering een welkomstfeest georganiseerd door de Formule 1. Hierbij waren meerdere coureurs aanwezig, waaronder zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit maakte gebruik van de gelegenheid om de fans te trakteren op een paar donuts, waarbij zijn leuke actie even voor verwarring zorgde.

Lewis Hamilton mocht in zijn W13, inclusief neonverlichting aan de onderkant een demoronde doen. Dwars over de Las Vegas “strip”, de hoofdstraat van de stad en notabene over een stuk waar normaal gesproken duizenden vakantiegangers en toeristen lopen, verkende Hamilton het normaliter drukke centrum. Als kers op de taart trachtte Hamilton om het publiek te trakteren op een paar donuts, een gebeurtenis waar de Brit meer dan genoeg ervaring mee heeft bij het einde van de Grands Prix van Abu Dhabi.

Met vol enthousiasme lukte het Hamilton om zijn W13-bolide in de rondte te spinnen. De coureur was misschien iets té enthousiast, want er werd zowaar een rookgordijn gecreëerd als gevolg van het schrapen van de banden op het asfalt. Dit zorgde ervoor dat de toeschouwers niet meer konden zien waar de F1-auto zich nou precies in de rook bevond. Nadat het rookgordijn langzaam maar beetje optrok, was het duidelijk dat ook Hamilton niet helemaal wist waar hij zich op het asfalt bevond: de auto stond namelijk met de voorvleugel tegen de barrière aan. Gelukkig voor de Brit (en zijn crew) kreeg hij het voor elkaar om de auto in één stuk uit de barrière te halen en verder te gaan. Bekijk hieronder een korte video van Hamilton's donuts.