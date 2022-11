Russell: “Las Vegas zal voor coureurs niet meest spannende circuit zijn”

Met de F1-storm op volle toeren en de groeiende populariteit heeft het als uitkomst ook een groeiende vraag naar partners, bijvoorbeeld het organiseren van een race. Zo ook Las Vegas, waar er vanaf volgend jaar geracet zal worden door de koningsklasse van de motorsport. Afgelopen zaterdag was er zelfs een heuse “launchparty” in Vegas. Het welkomstfeestje werd los van de hype rondom het racen op de “Las Vegas Strip” (De drukke hoofdstraat van de gokstad) ook nog aangedikt door de aanwezigheid van een aantal F1-coureurs, waaronder George Russell. Met de finalisering van het circuit in Las Vegas geeft Russell al aan dat het ‘waarschijnlijk niet het meest spannende circuit’ zal zijn.

Het organiseren van een Grand Prix in een stad (ook wel straatrace genoemd) heeft voor de rijders voor en nadelen. De muren zijn dichtbij, het asfalt glibberig. Deze condities kunnen ervoor zorgen dat het talent van de rijders meer inspraak kan hebben op het resultaat. Er zijn echter ook zeker nadelen verbonden aan het organiseren van een race in een bruisende stad. In tegenstelling tot een circuit, die speciaal gebouwd wordt voor het racen hierop, heb je voor de organisatie van een race te maken met een bestaande infrastructuur, waardoor er minder (weinig) te wensen over laat wat betreft de lay-out van het circuit. Zo ook zal dit het geval zijn bij Las Vegas. Mercedes-coureur George Russell verwacht dat de race door het centrum van “sin city” bloedsnel, maar voor de coureurs niet heel uitdagend zal zijn. “Het is nooit makkelijk om een F1-auto door een circuit als dit te racen. Maar ik denk dat dit niet het meest spannende circuit (voor ons rijders) zal zijn.”

De jonge Brit denkt echter wel dat het genoeg entertainment voor de fans zal opleveren. “Voor jullie kijkers heb ik het gevoel dat het circuit gemaakt is voor racen met veel inhaalkansen en entertainment. Voor ons denk ik dat de zondag (van de race) spannend gaat worden, maar eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit, zolang wij maar vooraan staan”, vertelt Russell. De Las Vegas Grand Prix zal alweer de derde race zijn in de Verenigde Staten, naast Texas en Miami. Russell denkt dat het grote land nog genoeg ruimte heeft voor een vierde race. “Ik denk dat er kansen zijn voor groei. Na deze race weet ik niet wat waar het naar toe zal gaan. Volgend jaar hebben we drie races in de Verenigde Staten. Drie of vier jaar geleden was er nog maar één race hier (Texas) en was het onzeker of die samenwerking met de Formule 1 nog verlengt zou worden. Nu hebben we hier drie races, dus voor de Verenigde Staten is het een goede ontwikkeling”, sluit Russell af.