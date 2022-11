Caldwell rijdt ruim honderd ronden tijdens Alpine-test

Tijdens het huidige Formule 1-seizoen hebben veel teams een oudere wagen ingezet voor tests voor rookies. Ook het team van Alpine deed dat, afgelopen week zette het team weer een wagen in voor een junior. Op het circuit van Bahrein kwam Alpine-junior Olli Caldwell in actie.

Caldwell mocht een oudere Alpine aan de tand voelen op het Bahrain International Circuit. De jonge Brit kroop achter het stuur van de 2021-bolide van Alpine en reed tijdens de privétest meer dan honderd rondjes. Eerder kwam Formule 2-coureur Caldwell ook al in actie tijdens een soortgelijke test op het circuit van Silverstone. Caldwell liet op sociale media zelf weten hoe de test verliep.

Over 100 laps done and I’m speechless.



Thank you for your trust in me @AlpineF1Team pic.twitter.com/Lw3pCJLkWF