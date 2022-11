Verstappen prijst Honda: "Daar kunnen wij Europeanen nog van leren"

Max Verstappen veroverde in Japan zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander deed dat zeer vroeg in het seizoen en was achteraf blij met de titelprolongatie op het circuit van Suzuka. Verstappen is namelijk ook blij voor zijn voormalige motorleverancier Honda, hij ziet het als een mooi cadeau.

Verstappen ging na zijn titelprolongatie vrolijk verder met het noteren van succesvolle resultaten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte in Mexico immers ook het record voor de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. Verstappen hecht echter veel waarde aan zijn tweede wereldtitel. Dat hij dat kunstje voltooide op het circuit van Suzuka maakte het alleen maar bijzonderder.

Red Bull rijdt officieel gezien niet meer met Honda-motoren. De krachtbronnen worden echter nog steeds gebouwd in Japan. Tegenover Viaplay is Verstappen dat ook duidelijk: "Dat het in Japan gebeurde vind ik mooi voor Honda. Er was natuurlijk veel kritiek in het begin maar je ziet uiteindelijk dat Japanners nooit opgeven. Ze werken super hard en ze zijn gedisciplineerd. Ik vind dat heel bijzonder om te zien. Daar kunnen we al Europeanen nog veel van leren. Ik vind het daarom extra mooi dat we in Japan hebben gewonnen."