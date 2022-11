'Red Bull-pupil Lawson trekt in 2023 naar Japanse Super Formula'

Het heeft er alle schijn van dat Red Bull-junior Liam Lawson aankomend seizoen niet meer actief is in Europa. De Nieuw-Zeelander is momenteel nog actief in de Formule 2 maar het lijkt erop dat het zijn laatste jaar is in de opstapklasse, hij trekt waarschijnlijk naar Japan.

Lawson rijdt momenteel in de Formule 2 voor het team van Carlin. In tegenstelling tot zijn huidige teamgenoot Logan Sargeant lijkt zijn, nabije, toekomst niet in de Formule 1 te liggen. GPToday.net heeft vernomen dat er een zitje voor hem klaarstaat bij Team Mugen in de Super Formula. De Super Formula is de topklasse van de Japanse racerij. Team Mugen rijdt met Honda-motoren en momenteel zijn Tomoki Nojiri en Ukyo Sasahara de coureurs van het team.

Lawson staat momenteel op de zevende plaats in de Formule 2 en hij is de meest vooruit geschoven pion uit het Red Bull Junior Team. De Nieuw-Zeelander reed dit seizoen al twee vrije trainingen voor het team van AlphaTauri. Sinds het ontslag van Jüri Vips verschijnt Lawson steeds prominenter in beeld bij Red Bull. Toch ligt zijn nabije toekomst dus niet in Europa maar in Japan. Een overstap naar de Formule 1 is niet onmogelijk, eerder trok Pierre Gasly van de Super Formula naar de koningsklasse.