Werkt Lewis Hamilton met Major Lazer aan nieuwe muziek?

Het is algemeen bekend dat Lewis Hamilton verregaande interesse heeft in de culturele sector. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is betrokken bij een filmproject met Brad Pitt. Hamilton is ook geïnteresseerd in muziek en met enige regelmaat brengt de Mercedes-coureur die interesse in de praktijk.

Enkele jaren geleden nam de Brit een nummer op met zangeres Christina Aguilera. Het lijkt er nu echter op dat er nieuwe muziek van de Britse zevenvoudig wereldkampioen aan komt. Op de sociale media deelt de muziekformatie Major Lazer namelijk beelden van een studiosessie. De banjo wordt op de foto's bespeeld door niemand minder dan Lewis Hamilton. Het is echter nog maar de vraag of Hamilton daadwerkelijk nieuwe muziek gaat maken.