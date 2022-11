Perez verspilde titelkansen in GP Oostenrijk: "Kantelpunt voor mij"

Sergio Perez kan nog als tweede eindigen in het wereldkampioenschap. Eerder in het seizoen dacht Perez echter dat hij nog kon meestrijden voor de wereldtitel. Al snel bleek echter dat de Red Bull-coureur niet kon meedoen in de titelstrijd. De Mexicaanse coureur ziet de Oostenrijkse Grand Prix als een kantelpunt.

Perez begon zeer sterk aan het seizoen en onderstreepte dat met de zege in de Monegaskische Grand Prix. De Mexicaan deed dat op redelijk sterke wijze waarna hij de ambitie voor de wereldtitel hardop uitsprak. Al snel bleek echter dat dit te hoog gegrepen was. De Mexicaan zag zijn teamgenoot Max Verstappen al snel uitlopen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Goede start

Perez zelf geeft eerlijk toe dat hij in de beginfase van het huidige seizoen dacht aan de wereldtitel. De Mexicaanse coureur is daar duidelijk over in gesprek met Motorsport-Total.com: "Ik had een goede start van het seizoen en ik deed mee in het gevecht voor het kampioenschap. Er waren wel een paar races waarin ik worstelde met de auto. Dat heeft mij de meeste punten gekost en ook de kans om te blijven vechten voor de wereldtitel."

Oostenrijk

Het moment waarop Perez zich realiseerde dat hij niet meer kon meestrijden voor de wereldtitel was de Oostenrijkse Grand Prix. Op de Red Bull Ring raakte hij George Russell: "Ik denk dat Oostenrijk het kantelpunt was voor mijn kansen. Ik werd toen geraakt door George. We stonden erbij in het klassement maar het was een enorme dreun. We kregen vervolgens een paar races waarin we het moeilijk hadden."