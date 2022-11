Hamilton legt 'hammertime' uit: "Ik raakte daar eerst gefrustreerd door"

Lewis Hamilton verzamelde in zijn Mercedes-jaren tot nu toe zes van zijn zeven wereldtitels. Tijdens zijn successen werden de volgers van de sport veelvuldig wakker geschud door het welbekende boordradio bericht 'it's hammertime'. Na jaren komt de Britse Mercedes-coureur nu met een uitleg van die welbekende uitspraak.

Hamilton is momenteel bezig met een lastig seizoen maar in de voorgaande jaren was hij zeer succesvol. Als Hamilton van zijn team harder moest pushen riep zijn engineer Peter 'Bono' Bonnington regelmatig de welbekende zin 'it's hammertime' over de radio. De zin heeft inmiddels een haast legendarische status gekregen bij zijn fans en roept irritatie op bij mensen die geen fan van hem zijn.

Pushen

De zin is inmiddels dus ingeburgerd binnen de sport maar Hamilton zelf heeft zich er vrijwel nooit over uitgesproken. De Britse zevenvoudig wereldkampioen legt de zaak nu uit en wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat ik zelf met het begrip 'hammertime' ben gekomen. Dat komt dan weer voort uit een moment dat Bono mij vertelde dat het tijd was om te gaan pushen."

Frustratie

Hamilton was in eerste instantie niet bepaald fan van het jargon van Bonnington. De Mercedes-coureur ergerde zich er namelijk aan: "Ik raakte daar eerst gefrustreerd door. Ik dacht 'gast, ik ben al aan het pushen'. Ik vertelde hem ook dat hij 'hammertime' moest gaan roepen als hij wilde aangeven dat ik voluit moest gaan en echt alles moest gaan geven. Dat was onderdeel van onze gezamenlijke groei."