Jos Verstappen geschokt door dodelijk ongeval tijdens Condroz Rally

Jos Verstappen verscheen afgelopen weekend aan de start van de Condroz Rally in België. Verstappen kende een goede rally maar het resultaat werd overschaduwd door een tragisch ongeval op de slotdag. De rally werd vroegtijdig afgelast en Verstappen was geschokt door het ongeval.

De Condroz Rally werd afgelast na een tragisch ongeval waarbij twee toeschouwers om het leven kwamen. Een deelnemer raakt een muurtje, belandde op zijn zijkant en raakte daarna een groepje toeschouwers. Twee van deze toeschouwers kwamen om het leven en er vielen tevens meerdere gewonden. De rally werd afgelast en volgens de organisatie stonden de toeschouwers op een verboden plek.

Verstappen, die niet betrokken was bij het ongeval, was geschokt door de gebeurtenissen. De Nederlandse voormalig Formule 1-coureur werd zesde in de rally. Na afloop sprak hij zich echter over het ongeval uit op Verstappen.com: "Zo'n noodlottig ongeval is het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren. Mijn medeleven gaat dan ook uit naar de naaste familie, vrienden en betrokkenen. Dat we op deze positie zijn geëindigd is een resultaat dat er niet meer toedoet. De Condroz Rally is een mooie rally maar het is enorm triest dat de rally zo eindigt. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd."