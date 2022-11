De terugkeer van de Las Vegas Grand Prix is op 18 november 2023. Ter ere van deze toekomstige gebeurtenis organiseerde de Formule 1 een welkomsfeestje in de gokstad van de wereld.

Mercedes met Lewis Hamilton en George Russell en Red Bull met Sergio Pérez gaven een demo weg aan de enthousiaste fans tijdens de officiële Launch Party.

Hieronder enkele - en juiste - beelden.

Sergio Perez and Lewis Hamilton put on a spectacular show at the Las Vegas launch party 👏 ⁠

⁠

Who did it better? 🍩🔥⁠

⁠

🎥 @Roger_Casillas / @Spanotheglobe⁠ (Instagram)

⁠#F1 #LasVegasGP #RedBullRacing #Mercedes #Autosport pic.twitter.com/GYJioDHLWS