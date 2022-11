Hamilton behandelt Russell niet anders als Bottas

Met het vertrek van vaste waarde Valtteri Bottas, kreeg Lewis Hamilton in 2023 een nieuwe teamgenoot ervoor terug in de vorm van George Russell. De zevenvoudig kampioen zegt dat de manier van werken met zijn jongere landgenoot niet veel anders is als met Bottas in de jaren ervoor.

"Ik probeer gewoon met hem samen te werken zoals ik met Valtteri heb gedaan", vertelde hij op de officiële F1-website. "Als je nieuwe mensen toevoegt, kost het tijd om allemaal in een bepaalde cadans te komen, maar ik denk dat hij geweldig werk heeft geleverd, we zijn in al vrij vroeg een behoorlijk ritme gekomen, en we blijven werken om in dat ritme te blijven."

Het F1-icoon impliceerde ook dat Russells tijd die hij aan het ontwikkelingsprogramma van het team besteedde, hem hielp om snel tot rust te komen: "Hij zit rustig bij debriefs en engineering, zodat hij het proces en de manier van werken hier kent", vervolgde hij. "Hij komt binnen hij weet wat hij kan verwachten. En van mijn kant heb ik net geprobeerd om zo gastvrij te zijn en hem erbij te betrekken – ik probeer veel over de auto te communiceren, wat kan ik testen, wat kun je testen om ons zover te krijgen?"