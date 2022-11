Verstappen tweede in virtuele zes uur van Spa-Francorchamps

Max Verstappen simracete in de virtuele zes uur van Spa-Francorchamps naar de tweede plaats voor Team Redline. De tweevoudig F1-kampioen deelde de virtuele cockpit samen met Max Benecke en Jeffrey Rietveld. Het AMG Team Petronas Esports met de Nederlander Bono Huis won de race na een tactisch schouwspel.



Bij de wedstrijd waren twee klasses: de LMP2 en de GT's. Verstappen kwam uit in de LMP2 met de Oreca 07 LMP2 en de overige concurrenten hadden precies dezelfde wagen, waardoor het speelveld voor iedere deelnemer gelijk was.

Na 74 ronden en met nog 3:20 uur op de klok, kwam Verstappen in actie. Met een halve minuut achterstand op de koploper. De Red Bull-coureur liep flink in doordat hij steeds een ronde benzine kon sparen in iedere stint. Een overwinning verscheen aan de horizon.



Maar dan ging het toch mis. In de honderdste ronde toucheerde Verstappen een GTE-bolide bij Eau Rouge. De F1-kampioen ging in de rondte en verloor dertien seconden. Na 114 ronden maakte Verstappen zijn tweede pitstop en gaf hij het stuur over aan teamgenoot Rietveld, die uiteindelijk op acht seconden finishte van de winnaars. Het incident van Verstappen kostte uiteindelijk dus Team Redline de overwinning.