Verstappen genomineerd voor Autosport Award

Eerder deze week zijn de stembussen voor de prestigieuze Autosport Awards weer geopend. De prijzen worden elk jaar uitgereikt door het gelijknamige medium en de nominaties worden altijd breed over de gehele autospotwereld gewaardeerd. Max Verstappen maakt dit jaar kans op één prestigieuze prijs.

Verstappen is namelijk één van de vier genomineerden voor de belangrijkste prijs van de awardshow: de International Racing Driver of the Year. Verstappen neemt het bij deze prijs op tegen Charles Leclerc, Indycar-ster Will Power en de Belgische Formule E-kampioen Stoffel Vandoorne. Verstappens team Red Bull Racing is genomineerd in de categorie 'International Racing Car of the Year', ook het team van Ferrari is hier genomineerd.

Naast deze prijzen worden er ook nog enkele awards uitgereikt voor de rallywereld en voor Britse coureurs. Voor die laatste award zijn Formule 1-coureurs Lewis Hamilton, George Russell en Lewis Hamilton in de race. Alfa Romeo-debutant Guanyu Zhou is genomineerd in de categorie voor de beste rookie, ook aanstaand Williams-coureur Logan Sargeant maakt kans op deze prijs. De awards worden op 4 december aanstaande uitgereikt in de Britse hoofdstad Londen. Het is de 35ste editie van de awardshow.