Steiner verwacht dat Red Bull weinig hinder zal ondervinden van budgetcap-straf

Het team van Red Bull Racing werd afgelopen weekend stevig bestraft na het overschrijden van de budgetcap in 2021. De Oostenrijkse renstal moet een boete van zeven miljoen dollar betalen en mag minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Volgens Günther Steiner zal Red Bull niet zoveel last hebben van de straf.

Red Bull ontving de boete vanwege een minimale overschrijding van de budgetcap in 2021. Het nieuws hield de sport een aantal weken lang in zijn greep. De concurrentie van Red Bull schreeuwde moord en brand, men eiste een stevige straf voor de Oostenrijkse renstal. Uiteindelijk ging Red Bull dus akkoord met de straf die zo op zowel financieel als sportief gebied moet raken.

Boete

Haas-teambaas Günther Steiner denkt echter dat er maar weinig gevolgen zullen zijn voor Red Bull. De Italiaanse teambaas ziet namelijk dat de zeven miljoen dollar niet valt onder de budgetcap. Bij het Duitse RTL spreekt Steiner zich uit: "Zeven miljoen dollar is heel erg veel geld maar dat doet ze geen pijn. Als ze nou hadden gezegd dat ze volgend seizoen vijf miljoen dollar minder mochten uitgeven, dan had een sanctie pas echt schade aangericht aan de ontwikkeling van de auto."

Windtunnel

Steiner denkt ook dat de verminderde tijd in de windtunnel weinig effect zal hebben. Red Bull kan de focus immers weerleggen op een ander punt. Steiner legt de situatie uit: "Er liggen dan mogelijkheden om ergens anders verder aan te gaan werken. De ontwikkeling staat namelijk niet stil. Het is simpelweg gewoon verplaatst naar een ander gebied van de auto. Je kunt er bijvoorbeeld gericht aan werken. Er is zoveel mogelijk met dat geld."