Verstappen veroverde nog een record in Mexico

Max Verstappen pakte afgelopen weekend het record van de meeste Grands Prix-zeges in één seizoen. De Nederlander won in Mexico zijn veertiende Grand Prix van het seizoen. Dat was echter niet het enige record dat hij verbrak op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Verstappen is sinds dit weekend namelijk ook de coureur met de meeste punten ooit in één seizoen. Verstappen staat nu op een totaal van 416 punten, dat zijn er drie meer dan het oude record van Hamilton. De Brit scoorde in 2019 een totaal van 413 punten, dat record werd dus in Mexico verbroken door Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan het record in de komende races alleen nog maar aanscherpen.