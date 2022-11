Brundle steunt Kravitz na Red Bull-boycot

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor een opvallende situatie in Mexico. De Nederlandse wereldkampioen boycotte namelijk Sky Sports. Verstappen nam dit besluit vanwege een aantal opvallende uitspraken van pitreporter Ted Kravitz. Vanuit Sky bleef het lang stil, Martin Brundle verbreekt nu die stilte.

Verstappens beslissing om Sky Sports niet meer te woord te staan werd gevolgd door zijn team Red Bull Racing. Volgens Red Bull gold de boycot slechts voor een weekend, men gaf hiermee een teken af. De aanleiding van de boycot waren een aantal uitspraken van Kravitz in zijn item 'Ted's Notebook'. In Austin besprak hij een mogelijk filmscript voor Brad Pitt en verwees hij hierbij naar de wereldtitel van Verstappen uit 2021. Hij deed dit echter op een manier wat in het verkeerde keelgat schoot bij Red Bull.

Sky Sports zweeg vrijwel het gehele weekend over de boycot van Verstappen en co. Co-commentator en oud-coureur Martin Brundle verbrak de stilte op Twitter. De Brit was hier vrij duidelijk: "Voor alle duidelijkheid, mijn vriend en collega Ted Kravitz, die ik al 26 jaar ken, heeft mijn volledige steun. Eén op één-gesprekken zijn de enige manier om dit soort zaken op te lossen in deze meedogenloze paddock. We hebben allemaal meningen en allemaal verschillend werk te doen, zo is het leven."

For the avoidance of doubt my friend and colleague for the past 26 years @tedkravitz has my full support. Face to face dialogue is the only way to sort out issues and disputes in the relentless crucible of the F1 paddock. We all have opinions and different jobs to do, that’s life