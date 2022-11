Verstappen niet geïnteresseerd in records: "Ik ben natuurlijk heel trots"

Max Verstappen verbrak afgelopen weekend in Mexico het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. Zijn zege op het Autodromo Hermanos Rodriguez was zijn veertiende winstpartij van het seizoen. Verstappen zelf hecht niet veel waarde aan het record en dankt vooral zijn team.

Verstappen is bezig met een uiterst sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlander won dus veertien Grands Prix en pakte in Japan al de wereldtitel. Tevens schreef hij de sprints in Imola en Oostenrijk op zijn naam en bezorgde hij zijn team in Austin de constructeurstitel. Bij Red Bull Racing is men dan ook zeer te spreken over de prestaties van Verstappen.

Trots

Na afloop van de race was Verstappen dan ook zeer blij met zijn zege. De Nederlander was vooral heel erg blij voor zijn team Red Bull Racing. Hij deelde zijn vreugde met de internationale media: "Het was wederom een geweldige race. Het is eigenlijk gewoon een ongelofelijk seizoen voor het gehele team. Ik had dan ook nooit zien aankomen dat ik veertien races zou kunnen winnen in één seizoen. Ik ben natuurlijk ontzettend trots."

Interesse

Verstappen is vanzelfsprekend zeer trots op zijn indrukwekkende record, met nog twee races te gaan kan hij dit alleen maar aanscherpen. Eigenlijk geeft Verstappen niet zoveel om zijn record, zo deelt hij eerlijk: "Ik was nooit echt geïnteresseerd in de statistieken. Ik leef echt vooral in het moment. Natuurlijk doe ik elk weekend simpelweg gewoon mijn best en wil ik alles winnen. Dat is het allerbelangrijkste."