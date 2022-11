Wolff geeft strategische mispeer Mercedes toe

Het team van Mercedes begon afgelopen weekend vol goede moed aan de Mexicaanse Grand Prix. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell startte als derde en tweede maar de zege zat er niet in. Mercedes koos voor een andere strategie dan Max Verstappen en Toto Wolff geeft toe dat dit niet de juiste beslissing was.

Verstappen begon de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez op de zacht banden en moest in zijn spiegels kijken bij de start. De Nederlander zag dat zowel Russell als Hamilton aan de start verscheen op een setje mediums. De banden met de gele wang werden halverwege omgewisseld door de harde banden, het bleek achteraf gezien niet de juiste keuze te zijn. Verstappen won met zijn andere strategie de race met twee vingers in zijn neus.

Verrassing

Verstappen finishte de Grand Prix op de mediums, het was een strategie die men bij Mercedes niet had verwacht. Teambaas Toto Wolff toonde na afloop zijn eerlijke kant en sprak zich uit in de microfoon van Sky Sports: "We hadden niet zien aankomen dat de mediums het vol zouden houden tot überhaupt het einde van de race. Het was voor ons een complete verrassing en we hadden het gewoon fout."

Niet ter sprake gekomen

Mercedes heeft zelfs niet nagedacht over een strategie waarbij men gebruik zou maken van de zachte banden. Uiteindelijk bleek de strategie met de zachte banden wel te werken voor Verstappen. Wolff legt de gedachtengangen van zijn team uit: "We hebben voorafgaand de Grand Prix gesproken over een strategie van de softs naar de hards, we dachten niet dat dat zou gaan lukken. De strategie van de softs naar de mediums kwam niet eens ter sprake."