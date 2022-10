Horner legt Sky-boycot uit: "Teleurgesteld over een aantal denigrerende uitspraken"

Max Verstappen en Red Bull Racing maakten afgelopen weekend in Mexico een opvallend statement. De Nederlandse coureur en zijn team besloten namelijk een boycot in te lassen jegens Sky Sports. Teambaas Christian Horner gaf na afloop aan dat dit kwam door een aantal denigrerende opmerkingen op de zender.

Op de ochtend voorafgaand de Mexicaanse Grand Prix werd duidelijk dat Verstappen de rest van het weekend niet meer zou verschijnen voor de microfoons van Sky Sport. De aanleiding van de boycot waren een aantal opmerkingen van pitreporter Ted Kravitz in Austin. Het was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor Verstappen en zijn team.

Teleurgesteld

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner verklaarde na afloop van de succesvol verlopen Mexicaanse Grand Prix waarom zijn team niet met de zender sprak. Tegenover de internationale media sprak Horner zich uit: "Het mag duidelijk zijn dat we teleurgesteld zijn over een aantal denigrerende uitspraken die bij Sky zijn gedaan. Daarom hebben we voor dit weekend besloten om even een soort break te nemen. Voor hen kan het geen kwaad als we dit doen. Er moet wel sprake zijn van enige balans in het commentaar dat men geeft."

Sensatiezucht

De boycot van Verstappen en Red Bull is slechts tijdelijk van aard. Horner benadrukt dat de break alleen in Mexico van kracht was, in Brazilië staat men Sky Sports dus weer te woord. Horner verklaart de situatie verder: "Sommige commentaren zijn goed hoor. Andere stukken neigen weer naar sensatiezucht. We rechten dan als één team onze rug en we maken duidelijk hoe we daar over denken. Het is niet alleen de Britse Sky maar ook de Duitse en de Italiaanse."