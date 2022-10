Volksheld Perez hoopte op meer: "Lastig om in te halen"

Sergio Perez kreeg vandaag het publiek op de banken rondom het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur startte de race vanaf de vierde plek maar vocht zich naar het podium. Onder luid gejuich nam hij de derde plaats in, meer leek er niet in te zitten.

Al bij de start van de Mexicaanse Grand Prix wist Perez de derde plek af te snoepen van de Mercedes van George Russell. De Mexicaan, die op een andere strategie zat dan de Mercedessen, kon echter op geen enkel moment een echt gevaar vormen voor Lewis Hamilton. In de slotfase werd het gat alleen maar groter en kwam Perez als derde over de streep.

Het volgepakte Foro Sol juichte hun longen uit hun lijf toen Perez zich meldde bij interviewer van dienst Marc Gene. Na een dikke knuffel van zijn kinderen meldde de populaire Perez zich onder de plopkap: "Ik deed mijn best! Ik pushte zeer hard bij de start. We hadden een slechte stop en dat zorgde er weer voor dat we niet in staat waren om een undercut uit te voeren bij Lewis. Het was lastig om in te halen omdat ik zodra ik dichtbij kwam maar lastig kon volgen. Ik moest dus wel op de derde plek blijven rijden."