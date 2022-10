Recordbreker Verstappen meer dan teveden: "Alweer een fantastisch resultaat"

Max Verstappen verbrak vandaag het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won in Mexico zijn veertiende race van het jaar. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez reed hij zeer simpel naar de zege en na afloop was hij vanzelfsprekend tevreden.

Verstappen startte de race op de zachte banden en dat leek te wijzen op een zeer spannende wedstrijd. De concurrentie van Mercedes stond namelijk op een andere strategie maar men kon nooit een echte aanval inzetten. Verstappen vertrok bij de start om daarna zeer simpel zijn pitstops af te werken en zeer simpel naar de zege te rijden.

Na afloop van de race zwaaide Verstappen op een zeer enthousiaste wijze naar het eveneens enthousiaste Foro Sol stadion. Met een brede glimlach meldde hij zich voor de microfoon van interviewer van dienst Marc Gene en besprak hij het belang van de start: "Natuurlijk hielp mij dat om de leiding vast te houden. Het hielp ook omdat we op een andere strategie zaten dat de auto's om ons heen. Het is alweer een fantastisch resultaat en de auto deed het ook naar behoren. We moesten wel op de banden letten want het was een lange stint."