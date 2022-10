Hamilton: "Red Bull is nog steeds sneller dan Mercedes"

Lewis Hamilton kende een goed weekend in Mexico waarbij de Mercedes na een goed optreden in Amerika, ook afgelopen weekend in staat was om mee te doen om de pole position en overwinning. Dat de zevenvoudig wereldkampioen echter niet de pole position wist te pakken zou mogelijk komen door een motorisch probleem, zo denkt hij zelf.

Het team presteerde dit weekend sterk, waarbij de grote hoogte en de ijle lucht Hamilton en zijn teamgenoot George Russell schijnbaar ten goede kwamen om het meeste uit de W13 te halen. Het lijkt erop dat Mercedes terug aan de top is, ondanks dat Max Verstappen de pole position wist te pakken en de overwinning ik 'Maxico'.

Hamilton zegt over de plotselinge comeback: "Ik denk dat er nog wel wat tijd is te vinden, maar geen drie tienden. Misschien een tiende, of twee, maar drie tienden is erg veel tijd. Ik denk dat Red Bull nog steeds voor ons ligt."

"Ik weet niet waar onze snelheid dit weekend vandaan kwam, maar het is geweldig om zo dicht bij de Red Bulls te zitten nadat we ze dit jaar elk weekend hebben achtervolgd."

Teambaas Toto Wolff had andere ideeën over waarom Hamilton en Russell hadden verloren van Verstappen: "We hadden tijdens de derde training echt een mega-goede auto. Toen de omstandigheden veranderden kwam het veld dichter bij elkaar. Bovendien was Verstappen niet te evenaren in het stadiongedeelte, daar won hij heel veel tijd en zorgde hij voor een grotere marge dan we hadden gehoopt. We zaten heel dicht bij hem in de laatste sector, maar konden hem daar in de warmere omstandigheden niet evenaren. Over het algemeen kunnen we echter moed putten uit de manier waarop de auto werkt met de recente updates."