Video: Vader Perez barst van het vertrouwen

Sergio Perez gaat vandaag op jacht naar de zege voor de ogen van zijn landgenoten op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur start de race later vanavond vanaf de vierde plaats. Het wordt een lastige opgave maar het gevolg van Perez is vol vertrouwen.

Perez start vandaag op de vierde plaats, achter de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell en achter de wagen van zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez zelf houdt zich op de vlakte maar zijn enthousiaste vader doet dat overduidelijk niet. In een video van de media-afdeling van de Formule 1 laat Perez senior zijn volste vertrouwen zien.

