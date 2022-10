Russell heeft geen last meer van porpoising: "Het is bijna verdwenen"

Het team van Mercedes werd beging dit seizoen geteisterd door porpoising-problemen. Na maatregelen van de FIA verdwenen deze problemen als sneeuw voor de zon. George Russell merkt vrijwel niets meer van de problemen en de Brit geeft zelfs aan dat hij niet meer weet hoe porpoising aanvoelt.

Aan het begin van dit seizoen ging het veelvuldig over porpoising. Veel teams hadden namelijk last van het gehobbel, het zorgde voor de nodige fysieke ongemakken bij de coureurs. Vooral Mercedes had last van porpoising, bij de Duitse renstal drong men dan ook aan op een oplossing. De FIA stelde uiteindelijk een richtlijn in en tegenwoordig is het geen issue meer.

Verdwenen

Mercedes-coureur George Russell heeft er nog maar weinig last van. De Brit, die vandaag als tweede start in Mexico, sprak zich uit op de persconferentie na de kwalificatie: "Ik denk dat het bijna is verdwenen. Ik denk dat de kleine regelwijzigingen van de FIA zeker hebben geholpen. We weten vrijwel zeker dat het ophogen van de vloer voor volgend jaar, de porpoising-problemen compleet gaan laten verdwijnen."

Vergeten

Russell voelt tegenwoordig nog maar weinig van de porpoising. Hij is zelfs vergeten hoe het voelt om te rijden met het hevige gehobbel: "Het is grappig, er was een tijd waarin ik niet meer wist hoe het voelde om te rijden zonder porpoising. Nu weet ik om eerlijk te zijn niet meer hoe het voelt om te rijden met porpoising. Ik denk dat dit de progressie laat zien die we als team hebben gemaakt."