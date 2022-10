Wolff ziet kansen: "Hoop dat we aan de horizon verdwijnen"

Het team van Mercedes is bezig met een redelijk teleurstellend seizoen. Vandaag in Mexico-Stad starten George Russell en Lewis Hamilton als tweede en derde, achter Max Verstappen. Teambaas Toto Wolff ziet dan ook kansen op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij wil echter niet op de zaken vooruit lopen.

Mercedes heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen. De pole position van Russell in Hongarije is vooralsnog het beste resultaat van de Duitse renstal. Mercedes introduceerde vorige week in Austin nieuwe updates en sindsdien lijkt het steeds beter te gaan. Vandaag liggen er zeer zeker kansen mar niemand durft dat hardop uit te spreken bij het team.

Horizon

Mercedes-teambaas Toto Wolff weet ook nog niet wat er gaat gebeuren in de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. In gesprek met Motorsport.com kijkt Wolff vooruit: "De waarheid is simpelweg dat ik het niet weet. Ik vind het vervelend dat we niet op pole position staat want dat was top geweest. Aan de andere kant zou het ook een probleem zijn geweest als Max achter ons start, gezien zijn snelheid. Als tweede en derde starten kan een voordeel zijn. Ik hoop dat we ervoor komen en we aan de horizon verdwijnen. Het wordt sowieso lastig."

Simulaties

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen lijkt het circuit in Mexico dit keer wel bij Mercedes te passen. Wolff denkt dat Mercedes vandaag de beste kans van het jaar heeft om te winnen: "Ja, dat denk ik wel. Het is positief dat ook de simulaties lieten zien dat dit circuit het beste bij ons past. Het is goed dat de beide werelden met elkaar overeenkomen. Het belangrijkste is dat we de snelheid hebben, langzaam stapjes etten en dat we veel leren voor 2023."