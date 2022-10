Verstappen: "Hamilton wil mijn naam niet noemen"

This guy gebruikte Lewis Hamilton vaak in het verleden om Max Verstappen aan te wijzen. Nu de Nederlander aan de top van de piramide staat, geeft de vooral de credits aan Red Bull als hem wordt gevraagd over de prestaties van Verstappen. The Daily Mail vroeg aan Verstappen of dat hem ook was opgevallen. "Ik kwam erachter inderdaad dat Lewis mijn naam niets eens wil noemen. Mij is altijd geleerd dat je moet respecteren wat anderen hebben bereikt in de sport." Ongeacht hoe Hamilton de tweevoudig kampioen benadert, blijft Verstappen respectvol naar zijn rivaal uit 2021 en diens verdiensten. "Ik heb geen probleem met wat Lewis heeft bereikt. Hamilton is een van de beste coureurs ooit." "Ik weet dat het niet alleen maar ligt aan zijn Mercedes-bolide. Dat helpt natuurlijk, dat weten we allemaal, maar je moet nog steeds je teamgenoot verslaan en dat heeft Lewis constant weten te doen. Dan moet je erkennen dat de persoon in de auto het ook geweldig heeft gedaan", aldus de Red Bull-coureur.

'Cheater!'

Verstappen werd het doelwit met spreekkoren van 'cheater, cheater' toen hij een fanevenement bijwoonde voor de kwalificatie op het Circuit of the Americas.

De Nederlander zegt hierover: "Het is niet zoals voetbal in de stadions", zei hij. "Het is waarschijnlijk gewoon frustratie die is ontstaan ​​onder fans van hun specifieke coureur die het niet zo goed doet, of ze mogen mij niet."

"Ik ben hier niet om aardig gevonden te worden en het zal mijn dag niet verpesten. Ik vermaak mij prima met mijn team. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik ben hier om te presteren."