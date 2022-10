Wolff trots na sterke kwalificatie: "Langzaam maar zeker komen we terug!"

Het team van Mercedes kwam in Mexico-Stad opvallend goed voor de dag in de kwalificatie. De Duitse renstal is bezig met een lastig seizoen maar op het Autodromo Hermanos Rodriguez noteerden George Russell en Lewis Hamilton de tweede en de derde tijd achter Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Het leek er al de gehele kwalificatie op dat Mercedes mee zou kunnen doen om de pole position. In de tweede kwalificatiesessie werd dit nog maar eens bevestigd toen er amper een verschil zat tussen de coureurs van Mercedes, Red Bull en Ferrari. Vooral de sterke pace van Mercedes was opvallend gebaseerd op de eerdere races in het huidige seizoen.

Teambaas Toto Wolff baalde na afloop wel van het nipt mislopen van de pole position. De Oostenrijker was daar nogal duidelijk over in zijn babbel met het Britse Sky Sports: "We waren gelijk met Max tot en de twaalfde bocht. Het had dus de pole position kunnen zijn maar het was niet goed genoeg vanuit ons vandaag. Ik denk dat we na de derde training echt een goede auto hadden. Langzaam maar zeker komen wij terug!"