Kampioenschapshelm Verstappen voorzien van bladgoud

Voorafgaand het Mexicaanse Grand Prix-weekend maakte Max Verstappen bekend dat hij dit weekend, in Brazilië en in Abu Dhabi zal rijden met een speciale kampioenschapshelm. De helm is volledig goud en is voorzien van twee sterren, verwijzend naar de twee wereldtitels die Verstappen op zak heeft.

De helm van Verstappen ziet er bijzonder uit en oogstte veel lof onder zijn volgers. Maar de helm blijkt nog bijzonderder te zijn dan men in eerste instantie verwachtte. Verstappens helmdesigner Jens Munser onthult namelijk dat er voor de helm echt 22-karaats bladgoud is gebruikt. De helm van Verstappen is dus niet zomaar een helm, schade aan de helm is dus een duur grapje.