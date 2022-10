Wolff wilde zwaardere straf voor Red Bull: "Elke straf voor ons gevoel te licht"

Vandaag maakte de FIA de strafmaat voor Red Bull Racing bekend. De Oostenrijkse renstal overschreed in 2021 de budgetcap met een minimaal bedrag en ontving een boete van 7 miljoen dollar en 10 procent minder tijd in de windtunnel voor 2023. Mercedes-teambaas Toto Wolff had graag een zwaardere straf gezien.

De rel omtrent de budgetcap-overschrijding van Red Bull hield de sport bijna een gehele maand in zijn greep. Voorafgaand de Grand Prix van Singapore kwam het nieuws naar buiten en daags na de Japanse Grand Prix werd het bevestigd door de FIA. Mercedes-teambaas Toto Wolff was vrijwel het gehele proces vocaal zeer aanwezig, de Oostenrijker wilde een zware straf zien.

Te licht

De boete en de verminderde tijd in de windtunnel zullen ongetwijfeld impact hebben op Red Bull. Wolff geeft eerlijk toe dat hij had gehoopt op een forsere straf. De teambaas van Mercedes spreekt zich uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat elke straf voor ons gevoel te licht is. Voor hen zal het voelen als veel te veel. Ik denk dat de inperking van de tijd in de windtunnel nadelig kan zijn. Hoe erg is nu nog niet te zeggen."

Absolute cijfers

Wolff realiseert zich als teambaas zijnde dat men bij Red Bull de klap van een boete van zeven miljoen dollar nog wel eventjes zal voelen. De Oostenrijker is daar vrij duidelijk over: "Ik denk dat in absolute cijfers die zeven miljoen echt heel erg veel geld is. Maar voor het grotere geheel is het voor Red Bull, als je de investeringen op het motorengebied en de rest van het team onthoudt, niet zo erg."