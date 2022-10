Horner benadrukt sportieve gevolgen budgetcap-straf: "We incasseren deze klap"

Vandaag kwam autosportfederatie FIA eindelijk met een uitspraak in de budgetcapzaak. Men besloot Red Bull Racing op twee vlakken te bestraffen voor de kleine overschrijding van de cap in 2021. Teambaas Christian Horner slikt de straf maar wel met de nodige tegenzin, hij benadrukt dat het een zware straf is.

In een speciale persconferentie reageerde Horner vandaag op de opgelegde straf. Red Bull krijgt een boete van 7 miljoen dollar en tien procent minder tijd in de windtunnel. Tijdens de persconferentie benadrukte hij de zware straf: "Ik heb begrepen dat dit als een milde straf wordt gezien door sommigen, maar laat ik dat duidelijk uitleggen. Het is namelijk enorm ingrijpend. Dit staat gelijk aan een kwart seconde tot een halve seconde per ronde aan tijdverlies."

Tegenzin

Red Bull hield geruime tijd vol dat ze niets verkeerd hadden gedaan en ze wekte dan ook de indruk dat ze niet akkoord zouden gaan met de straf. Horner: "We accepteren deze straf, wel met tegenzin. Ik denk dat iedereen hier lering uit kan trekken en ik denk dat we samen moeten blijven werken. De budgetcap is immers een belangrijk onderdeel van onze sport. Dat moet wel op een consistente manier gebeuren die simpel te implementeren valt."

Handicap

De zaak is zeer ingewikkeld en Red Bull komt er eigenlijk nog goed af, bij een zwaardere overschrijding had men namelijk ook zomaar de wereldtitel van Max Verstappen kunnen verliezen. De regels zijn nieuw en Red Bull is de eerste renstal die hierdoor zijn billen brand. Horner: "Omdat deze zaak zo gecompliceerd is hebben we ervoor gekozen om de straf te accepteren. We incasseren deze klap, dat is wel een handicap."