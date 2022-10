Fittipaldi wil verandering zien: "Jammer genoeg maakt geld het verschil"

Het is algemeen bekend dat coureurs de nodige centen moeten meebrengen om de Formule 1 te bereiken. Het zorgt ervoor dat er bijna elk jaar wel een zogenaamde paydriver op de grid staat. Tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi ergert zich er kapot aan en hoopt op verandering.

Het is al zeer lang gebruikelijk dat jonge coureurs de Formule 1 veel makkelijker kunnen bereiken als ze een grote zak geld met zich meebrengen. In het recente verleden kwamen bijvoorbeeld Nikita Mazepin en Lance Stroll de sport binnen dankzij de forse zak centen die ze met zich meebrachten. Veel oud-coureurs en kenners ergeren zich hier aan.

Kids

Ook tweevoudig wereldkampioen Emerson Fittipaldi is er niet bepaald blij mee. De Braziliaan is nogal fel op dit gebied en dat maakt hij in gesprek met VegasInsider nogmaals duidelijk: "Jammer genoeg maakt geld het verschil in de hedendaagse racewereld. Dat begint al in het karten en loopt door van de Formule 4, naar de Formule 3, de Formule 2 en uiteindelijk de Formule 1. Er komen veel kids aan met enorm veel geld en sponsoren die heel graag naar de Formule 1 willen komen, soms hebben ze dat talent niet."

Fittipaldi vreest dat de goedbetaalde coureurs de plekjes afpakken van de grote talenten in de racerij. De Braziliaan ziet Mick Schumacher als een slachtoffer van deze ontwikkeling: "Je hebt bijvoorbeeld een coureur zoals Schumacher, hij heeft veel talent en hij doet zijn best binnen het team. Als het team dan vervolgens roept dat hij teveel geld kost, dan betekent dat dat ze zoeken naar iemand met meer geld."