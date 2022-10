Hamilton voelde pijn van titelverlies na budgetcapoverschrijding Red Bull

Lewis Hamilton en Max Verstappen vochten vorig seizoen een zeer stevig titelduel uit in de Formule 1. Verstappen ging er in de laatste ronde van de seizoensfinale met de titel vandoor. Hamilton moest op zijn beurt even bijkomen van de verliespartij, de pijn kwam recent weer terug na de perikelen omtrent de budgetcapoverschrijding van Red Bull Racing.

Verstappen en Hamilton vochten vorig seizoen een veelbesproken titelduel uit. In de allerlaatste ronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi snoepte Verstappen Hamilton de titel af na een controversiële Safety Car-fase. De nederlaag deed Hamilton pijn en na de budgetcap-rel van de afgelopen maand kwam de pijn weer compleet terug bij de Britse zevenvoudig wereldkampioen.

Red Bull heeft immers de budgetcap in 2021 met een minimaal bedrag overschreden. De FIA bestrafte Red Bull met een boete en minder tijd in de windtunnel. Hamilton besprak de pijn van de verloren finale met de BBC: "Dat breekt je spirit, je ziel of hoe je het ook wil noemen. Doordat het team van Red Bull Racing de budgetcap heeft overschreden, komen er weer allerlei emoties naar boven. Het is een nieuwe klap waardoor het allemaal weer vers is. Daarom moest ik ook die emoties weer onderdrukken en verder gaan."