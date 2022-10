Verstappen hekelt verbod op bandenwarmers: "Gaan veel crashes krijgen"

Vanaf 2024 worden de bandenwarmers in de ban gedaan in de Formule 1. Niet iedereen is fan van deze regelwijziging, men vreest namelijk voor meer ongevallen. Ook huidig wereldkampioen Max Verstappen deelt die mening, de Nederlander is zeer kritisch op de aankomende nieuwe regels.

Aankomend seizoen wordt de eerste stap richting het verbieden van de bandenwarmers gezet. Vanaf volgend jaar geldt er een opwarmlimiet van maximaal 50 graden Celsius. Momenteel is dat nog 70 graden terwijl het vorig seizoen 100 graden was. In Austin kregen de coureurs vorige week voor het eerst te maken met de nieuwe bandenwarmers van 50 graden tijdens de bandentraining.

Half gebruiken

Max Verstappen maakte toen ook voor het eerst kennis met de bandenwarmers met een maximale warmte van 50 graden. De Nederlander spinde en was kritisch. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "We hebben ze toch? Waarom zouden we ze dan niet optimaal gebruiken? We gebruiken de bandenwarmers of we gebruiken ze niet. Waarom zouden we ze maar half gebruiken als we ze toch hebben? Het is niet dat we nieuwe moeten kopen."

Crashes

Verstappen vreest de gevolgen van het verbannen van de bandenwarmers. De Nederlander verwacht dat er veel meer schade zal worden gereden: "Ik denk dat we heel erg veel crashes gaan krijgen, dat weet ik nu al. Het zullen er meer zijn vergeleken met nu. De bandendegradatie gaat ook compleet anders zijn. De banden zullen heel erg koud zijn waardoor je de eerste ronden veel gaat glijden. De bandendruk zal door het dak gaan dus de banden zullen meer slijten. Het is een situatie waar ik niet gelukkig van wordt."