Verstappen kiest voor gouden helm voor restant seizoen

Max Verstappen rijdt de laatste races van het huidige Formule 1-seizoen met een zeer bijzondere helm. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft de wereldtitel al op zak en rijdt de laatste drie Grands Prix dan ook met een kampioenswaardige helm, zijn nieuwe helm is namelijk goud.

Verstappen onthulde de gouden helm aan de vooravond van de Mexicaanse Grand Prix. De helm lijkt sterk op Verstappens gebruikelijke helmontwerp, het grootste verschil is echter de gouden kleur. Naast de gouden kleuren zijn er ook witte strepen aanwezig op de helm. Verstappen rijdt dit weekend in Mexico, in Brazilië en bij de seizoensfinale in Abu Dhabi met de zeer opvallende helm.