"Leclerc rijdt honderdste Grand Prix in Mexico."

De Mexicaanse Grand Prix belooft zeer speciaal te worden voor Charles Leclerc. De Monegaskische Ferrari-coureur staat dit weekend namelijk aan de start van zijn honderdste Grand Prix. Leclerc heeft het gevoel dat hij nog maar net is begonnen en hij kan terugkijken op een redelijk succesvolle eerste honderd races.

Leclerc debuteerde in 2018 in de Formule 1 bij het team van Alfa Romeo. De Monegask was toen al een Ferrari-junior en een jaar later werd hij al gepromoveerd naar het iconische Italiaanse team. Sindsdien mag Leclerc zich Ferrari-coureur noemen en vooralsnog verloopt zijn loopbaan in het rood met ups en downs. Dit jaar leek hij mee te kunnen strijden voor de titel maar inmiddels is die al lang en breed in handen van Max Verstappen.

Leclerc zelf is zich nog niet helemaal bewust van het feit dat hij vanaf zondag waarschijnlijk lid is van de groep coureurs die honderd Grands Prix hebben gereden. Tegenover de internationale media spreekt hij zich uit: "Het voelt als de dag van gisteren dat ik de paddock inwandelde voor de Australische Grand Prix in 2018. Ik heb een mooi avontuur achter de rug waarin ik in mijn tweede jaar al kon rijden voor dit prestigieuze team. Ons eerste jaar was goed maar we hebben daarna twee jaar geworsteld. Dit jaar jaar zijn wel altijd competitief en hebben we al drie keer gewonnen."