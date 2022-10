Video: Perez kan rondje thuiscircuit Mexico-Stad blind rijden

Sergio Perez rijdt dit weekend zijn thuisrace op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De Red Bull Racing-coureur wil vanzelfsprekend zo goed mogelijk voor de dag komen voor de ogen van zijn thuisfans. Hij heeft dan ook goed getraind in de voorbereiding op de Grand Prix van dit weekend.

Op beelden van een media-evenement is te zien hoe Perez laat zien dat hij het circuit in Mexico-Stad kent als zijn broekzak. De Mexicaan kan het circuit met zijn ogen dicht rijden. Terwijl onboardbeelden worden afgespeeld op de achtergrond stuurt Perez met zijn ogen dicht mee op het podium, het is overduidelijk dat Perez precies weet waarmee hij bezig is.