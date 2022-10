Uitslag VT1 Mexico: Verstappen vierde ondanks spin, Sainz snelste

De eerste vrije training op het Autodromo Hermanos Rodriguez zit er alweer op. Op het circuit in Mexico werd zojuist de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz. Achter hem werd de tweede tijd ditmaal gereden door niemand minder dan Charles Leclerc. Ditmaal werd de top drie compleet gemaakt door Sergio Perez.

Het was direct druk in de eerste training in Mexico. Sebastian Vettel kwam als eerste de baan op en al snel kon het publiek juichen. Thuisrijder Sergio Perez kwam tevens vroeg de baan op en de Red Bulls waren direct zeer snel. Ze sloten de training echte af als derde en vierde, Perez en Max Verstappen noteerden wel precies dezelfde tijd op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Pechvogels

Eén van de redenen van het feit dat het al zo vroeg druk was, was het hoge aantal rookies dat in actie kwam in de eerste training. Nyck de Vries, Pietro Fittipaldi, Liam Lawson, Jack Doohan en Logan Sargeant kwamen allemaal in actie. Voor de meest rookies liep de training niet zoals gehoopt. Fittipaldi en Lawson zorgden voor rode vlaggen vanwege motorproblemen en Doohan sloot de sessie af in de pitbox vanwege een voorzorgsmaatregel.

Pechvogels 2.0

Niet alleen de rookies kenden problemen, ook de reguliere coureurs liepen tegen de nodige ongemakken aan. Leclerc had te maken met een lekke band, Verstappen spinde, Daniel Ricciardo had remproblemen en Guanyu Zhou viel stil aan het einde van de pitlane. Op het hooggelegen circuit in Mexico-Stad leken de Power Units het bijzonder zwaar te hebben. Maar ondanks deze problemen was het zeer close aan kop van het veld.

De Vries

Tussen de nummers 1 tot en met 6 zat namelijk maar 0,192 seconden. Lewis Hamilton en Fernando Alonso kwamen namelijk ook zeer sterk voor de dag. In de slotfase konden veel coureurs zich niet meer verbeteren omdat de rokende AlphaTauri van Liam Lawson was stilgevallen bij het inrijden van het sfeervolle Foro Sol. Hierdoor kon Nyck de Vries zijn tijd niet meer verbeteren en bleef hij steken op de achttiende plaats. Na afloop van de sessie bedankte de Vries Mercedes, de Nederlander racet volgend seizoen immers voor AlphaTauri.