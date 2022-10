Verstappen maakt zich niet druk om budgetcap-kritiek

Het lijkt er sterk op dat er vandaag meer duidelijkheid komt over de straf voor Red Bull Racing voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Waarschijnlijk ontvangt Red Bull een financiële en sportieve straf. Max Verstappen haalt zijn schouders op over de mogelijke straf maar ergert zich wel aan de verwijten aan zijn adres.

Verstappen werd in 2021 wereldkampioen na een slepend gevecht met Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur veroverde ook dit seizoen de wereldtitel en is dus de man waar iedereen naar kijkt. Verstappen ontvangt dan ook veel berichten van fans en volgers die van mening zijn dat Verstappen de titels niet verdient. Verstappen mag zijn titel van 2021 hoogstwaarschijnlijk behouden maar de verwijten blijven bestaan.

Frustrerend

Verstappen zelf maakt zich niet zoveel druk over de verwachtte strafeis. De Nederlander houdt zich puur bezig met het sportieve maar hij laat zijn frustratie wel blijken over de reacties. Bij de internationale media spreekt hij zich uit: "Het is wel een beetje frustrerend. Vanuit ons perspectief hebben we niets fout gedaan maar er kwamen later wat andere zaken bij de budgetcap kijken, dat was onverwachts. Maar goed, we moeten het ermee doen. Het is niet aan mij om te bepalen wat juist is."

Hun probleem

De reacties van fans die zeggen dat Verstappen zijn eerste wereldtitel niet verdient laten hem koud. Hij ligt er geen nacht wakker van en dat laat Verstappen nog maar eens duidelijk blijken: "Ze zullen er toch wel over inzitten, dus wat maakt het uit wat ik erover ga zeggen? Vanuit mijn kant vind ik het wel prima. Ze kunnen het waarschijnlijk toch niet plaatsen. Ze zullen dat nooit gaan doen, dat is hun probleem."