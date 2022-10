Video: Verstappen en Perez slaan elkaar met tortilla's

Dit weekend staat de Mexicaanse Grand Prix op het programma en veel teams hebben vanzelfsprekend zin in de race in Mexico-Stad. De teams verzinnen dan ook allerlei ideeën om de fans te vermaken doormiddel van video's en andere content voor sociale media. Bij Red Bull Racing bedacht men iets wel heel bijzonders.

Thuisrijder Sergio Perez en Max Verstappen werden door Red Bull namelijk uitgedaagd voor een wel heel bijzondere challenge. De coureurs moesten namelijk een potje steen, papier, schaar doen met water in hun mond. De verliezer mocht de winnaar in het gezicht slaan met een tortilla. De opvallende uitdaging leverde eveneens opvallende beelden op.

Try not to laugh... level 💯 #MexicoGP pic.twitter.com/TBUbJ8ewAj