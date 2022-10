"Verstappen denkt te weten waarom populariteit F1 snel groeit in Amerika"

In de afgelopen jaren is de Formule 1 iets gelukt wat eerst haast onmogelijk leek: men heeft voet aan de grond gekregen in de Verenigde Staten. Max Verstappen ziet vanzelfsprekend ook dat de sport steeds populairder wordt in de Verenigde Staten, volgens de Nederlander heeft dit ook te maken met de openheid van de sport.

Jarenlang leek het voor de Formule 1 haast onmogelijk om een voet tussen de deur te krijgen in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren is hier echter verandering in gekomen. Mede dankzij het succes van de Netflix-serie 'Drive to Survive' zit de sport in de lift. De hoge heren hebben gelijk geprofiteerd van de groeiende populariteit, aankomend seizoen staan er immers drie Grands Prix in de V.S op het programma.

Ook huidig wereldkampioen Max Verstappen ziet dat de sport groeit in de Verenigde Staten. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur denkt dat het meer opstellen van de sport zeer belangrijk is. In gesprek met Motorsport.com wijst hij naar de reeks van Netflix: "Ik denk dat iedereen zich afvroeg waarom er hier niet echt een kickstart was. Ik denk dat de mensen in de afgelopen jaren meer een inzicht hebben gekregen, ook door Netflix. Ik denk dat de sport tot een paar jaar geleden gesloten was, je kon niet echt in de buurt komen van de teams."